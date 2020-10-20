В Чите украли трубу для подачи кислорода больным коронавирусом

В Чите неизвестные украли с территории горбольницы №1 около 13 метров медной трубы, по которой подавался кислород для больных коронавирусом.

Инцидент произошёл накануне вечером. Аппараты ИВЛ стали подавать сигналы о резком падении давления в системе подачи кислорода. Позже выяснилось, что неизвестные украли 13 метров медной трубы, по которой осуществлялась подача кислорода больным ковидом. Отмечается, что в корпусе, в который по трубе подавался кислород, находится 200 коек, полторы сотни из которых подключены к кислородной разводке.

Как сообщает gazeta. ru, пять больных, которые нуждаются в бесперебойной подаче кислорода экстренно перевели в реанимацию другого корпуса.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте инцидента работают правоохранители.