В Москве эколог погибла от укуса осы

В Москве эколог Александра Аставина скончалась после того, как её укусила пчела. Сейчас следователи выясняют точную причину смерти женщины.

Аставина умерла 19 октября. Она разговаривала со своим знакомым по телефону и в это время решила выпить стакан сока, не заметив находящуюся в нём осу. Насекомое укусило женщину, об этом она рассказала знакомому на другом конце провода. Примерно через минуту женщина почувствовала себя плохо, а ещё через некоторое время связь с ней вовсе прервалась.

Знакомый погибшей немедленно поехал к ней домой. Он вызвал полицию, спасателей и медиков. Когда они попали в квартиру, женщина была уже мертва.

Как сообщает gazeta.ru, знакомый Астаниной рассказал, что она не страдала от серьёзных проблем со здоровьем, однако более года боролась с неким сердечным заболеванием.