Пьяный дачник убил саратовца на глазах у внука

В одном из садоводческих товариществ Саратова 41-летний местный житель намеренно развязал конфликт с 60-летним мужчиной, а после убил его.

Инцидент произошёл 3 октября. Пострадавший с супругой и внуком грузили вещи в автомобиль у своей дачи, собираясь уехать. Увидев это, к ним подошёл пьяный дачник, который намеренно развязал конфликт по надуманному поводу. После этого, он ударил мужчину кулаком в грудь, от чего тот упал и ударился головой о плитку. Злоумышленник скрылся.

Супруга пострадавшего вызвала "скорую", мужчину госпитализировали. Ему сделали операцию, однако спасти пациента не удалось, 14 октября он скончался.

Как сообщает портал sarnovosti.ru, вскоре подозреваемого задержали. Он сознался в преступлении и раскаялся. Расследование продолжается.