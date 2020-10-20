В Чите загорелся крытый рынок

В Чите произошёл пожар в здании крытого рынка. Людей эвакуировали, пострадавших нет.

Инцидент произошёл 20 октября. Для тушения возгорания были привлечены 20 пожарных расчётов и около 50 огнеборцев. Кроме того, на место прибыли полицейские, медики и специалисты управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Как сообщают "Известия", вероятной причиной пожара считается короткое замыкание.

Отмечается, что все люди находившиеся в здании, были вовремя эвакуированы, пострадавших среди них нет.