В Греции осквернены еврейские кладбища и мемориал жертвам Холокоста

Два еврейских кладбища и мемориал жертвам Холокоста повредили в Греции неустановленные вандалы.

Об этом сегодня сообщает Центральный совет еврейских общин в Греции.

"Сторонники ограниченности и фанатизма осквернили могилы, нанеся на них оскорбительные надписи и повредив надгробия", — говорится в сообщении.

МИД страны уже осудил осквернение мемориала в Салониках:

"Этот неприемлемый поступок оскорбляет память о наших согражданах и всех жертвах национал-социализма и жестоко нарушает ценности демократического греческого общества. Мы продолжим борьбу за толерантность, против расизма и нетерпимости", — заявил официальный представитель министерства.

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