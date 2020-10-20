В Греции осквернены еврейские кладбища и мемориал жертвам Холокоста

Два еврейских кладбища и мемориал жертвам Холокоста повредили в Греции неустановленные вандалы.
Об этом сегодня сообщает Центральный совет еврейских общин в Греции.
"Сторонники ограниченности и фанатизма осквернили могилы, нанеся на них оскорбительные надписи и повредив надгробия", — говорится в сообщении.
МИД страны уже осудил осквернение мемориала в Салониках:
"Этот неприемлемый поступок оскорбляет память о наших согражданах и всех жертвах национал-социализма и жестоко нарушает ценности демократического греческого общества. Мы продолжим борьбу за толерантность, против расизма и нетерпимости", — заявил официальный представитель министерства.
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