В Москве упавшее зеркало убило трёхлетнего ребёнка

В Москве сорвавшиеся со стены массивное зеркало насмерть придавило трёхлетнюю девочку.

Как сообщает портал vesti. ru, несчастный случай произошёл в московской квартире днём 19 октября.

Ребёнок находился рядом, когда со стены сорвалось массивное зеркало, которое моментально придавило девочку. Родители тут же вызвали медиков, однако спасти малышку не удалось. Она скончалась на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".