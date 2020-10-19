В Петербурге офицер торговал военными билетами

В Петербурге вынесли приговор капитану запаса, который торговал военными билетами.

Как сообщает портал sm. news, для оформления военного билета офицер получал у заказчика фотографии, копии паспорта и диплома, а затем подделывал недостающие документы и ставил на них фейковые подписи руководителей и гербовую печать.

Суд установил, что бывший офицер дважды продавал так военные билеты. Ему вынесли наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно. Кроме того, мужчину лишили воинского звания и приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей.