В Сыктывкаре детей эвакуировали после сообщения о минировании школы в микрорайоне Орбита. Это не первый за несколько дней подобный инцидент.
Как сообщает портал komiinform. ru, эвакуированы ученики и персонал Пушкинской гимназии.
Звонок поступил от неизвестного человека, который утверждал, что здание заминировано.
На место прибыла опергруппа, ведутся следственный действия.
Это уже не первый подобный случай: в минувшую пятницу поступила аналогичная информация о минировании другой школы в Сыктывкаре. К счастью, тогда звонок оказался ложным.
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