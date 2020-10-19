В Сыктывкаре детей эвакуировали из школы после сообщения о минировании

В Сыктывкаре детей эвакуировали после сообщения о минировании школы в микрорайоне Орбита. Это не первый за несколько дней подобный инцидент.

Как сообщает портал komiinform. ru, эвакуированы ученики и персонал Пушкинской гимназии.

Звонок поступил от неизвестного человека, который утверждал, что здание заминировано.

На место прибыла опергруппа, ведутся следственный действия.

Это уже не первый подобный случай: в минувшую пятницу поступила аналогичная информация о минировании другой школы в Сыктывкаре. К счастью, тогда звонок оказался ложным.