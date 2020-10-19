В Китае медведи растерзали сотрудника зоопарка на глазах у посетителей

В шанхайском зоопарке стая медведей напала на сотрудника учреждения и растерзала его. Свидетелями этому стали посетители зоопарка.

Как сообщает lenta. ru, инцидент произошёл 17 октября в так называемой "дикой зоне", где условия содержания животных максимально близки к естественным.

Происходящее заметили туристы одного из курсирующих по парку автобусов. Они увидели, как стая медведей напала на человека. Помочь ему попытался машинист экскаватора, который работал неподалёку. Мужчина пытался прогнать животных, чтобы помочь пострадавшему, но тщетно: медведи утащили тело жертвы. Водитель экскаватора остался ждать полицейских в машине.

Администрация парка сообщила, что в настоящее время проводится расследование. Кроме того, в учреждении пояснили, что зона с дикими животными временно закрыта.