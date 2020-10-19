Во Владимире девочка выпала из окна школы

Во Владимире ученица пятого класса одной из местных школ выпала из окна.

Как сообщают "Владимирские ведомости", инцидент произошёл 19 октября около 12 часов дня. Девочка выпала из окна второго этажа. Позднее врачи диагностировали у ребёнка закрытый перелом стопы.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Будут проверены действия педагогов в момент инцидента, а также условия воспитания ребёнка в семье.

Отмечено, что дело находится на личном контроле прокурора области.