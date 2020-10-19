В Калининграде автолюбитель распылил газовый баллон в лицо человеку

В Калининграде двое автолюбителей повздорили на дороге. В итоге обоим грозят уголовные дела.

Как сообщает "Комсомольская правда", конфликт начался из-за того, что водитель Лексуса пытался перестроится в соседнюю полосу, а другой автомобилист его не пропустил. Тогда водитель дорогой иномарки затаил обиду, настиг не пропустившего его мужчину и распылил ему в лицо газовый баллончик.

Однако, от второго водителя ответ последовал незамедлительно: он нанёс несколько ударов по Лексусу, причинив ущерб на 100 тысяч рублей.

В итоге, на водителя, повредившего иномарку уже возбуждено уголовное дело, а водителю Лексуса грозит дело о причинении вреда здоровью оппоненту.