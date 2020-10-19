Москвич истязал четырёхлетнюю девочку

В столице задержали подозреваемого в истязании четырёхлетней девочки. Им оказался опекун ребёнка.

Как сообщают РИА Новости, следы истязаний у девочки заметили сотрудники детского сада, которые сообщили об этом в полицию. Сама девочка рассказала, что это дело рук одного из родителей. В настоящее ребёнок находится в больнице.

Оперативники задержали мужчину, в чьей семье девочка жила под опекой. Заведено уголовное дело.

Отмечается, что дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.