В Алуште пьяная дама, лишённая родительских прав, пробралась в школу и пыталась украсть свою восьмилетнюю дочь прямо во время уроков.
Как сообщает портал crimea24. tv, женщина незаконно попала в школу и охранник нажал тревожную кнопку. Дама была сильно пьяна и пыталась забрать свою дочь прямо во время урока, несмотря на то, что лишена родительских прав.
На пути у нетрезвой женщины встала классный руководитель девочки, однако агрессивно настроенная родительница с силой оттолкнула её.
Усмирить буйную женщину удалось только прибывшим на место сотрудникам Росгвардии, которые её задержали, а позже передали полиции.
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