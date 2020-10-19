В Алуште пьяная женщина пыталась похитить из школы ребёнка

В Алуште пьяная дама, лишённая родительских прав, пробралась в школу и пыталась украсть свою восьмилетнюю дочь прямо во время уроков.

Как сообщает портал crimea24. tv, женщина незаконно попала в школу и охранник нажал тревожную кнопку. Дама была сильно пьяна и пыталась забрать свою дочь прямо во время урока, несмотря на то, что лишена родительских прав.

На пути у нетрезвой женщины встала классный руководитель девочки, однако агрессивно настроенная родительница с силой оттолкнула её.

Усмирить буйную женщину удалось только прибывшим на место сотрудникам Росгвардии, которые её задержали, а позже передали полиции.