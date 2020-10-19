В Москве мигранты изнасиловали 14-летнюю девочку

В Москве правоохранители задержали двоих мигрантов, которые подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки.

Как сообщает lenta. ru, инцидент произошёл 18 октября. В полицию обратился отец ребёнка.

По версии следствия, в квартире в центре столицы двое 19-летних мигрантов изнасиловали 14-летнюю школьницу.

Отмечается, что один из преступников недавно приехал из одной из бывших советских республик.

В настоящее время оба фигуранта задержаны, возбуждено уголовное дело.