В Москве правоохранители задержали двоих мигрантов, которые подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки.
Как сообщает lenta. ru, инцидент произошёл 18 октября. В полицию обратился отец ребёнка.
По версии следствия, в квартире в центре столицы двое 19-летних мигрантов изнасиловали 14-летнюю школьницу.
Отмечается, что один из преступников недавно приехал из одной из бывших советских республик.
В настоящее время оба фигуранта задержаны, возбуждено уголовное дело.
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