В столице сиделка истязала 90-летнюю пенсионерку

В Москве задержали 43-летнюю женщину, которая будучи сиделкой, долгое время истязала 90-летнюю беспомощную женщину.

С заявлением в полицию обратился внук пенсионерки. Он заподозрил сиделку в том, что она избивает его бабушку. Правоохранители провели проверку, в ходе которой подтвердились догадки заявителя: сиделка долгое время избивала свою подопечную, которая была беспомощна и не могла самостоятельно обратиться за помощью.

Как сообщает gazeta. ru, через некоторое время женщина была задержана в квартире на Мичуринском проспекте.