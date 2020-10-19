В Москве правоохранители задержали подозреваемых в групповом изнасиловании сотрудницы одного из супермаркетов.
Москвичку 24 лет подкараулили двое неизвестных ей мужчин, когда она возвращалась с работы. Они насильно затащили девушку в машину и увезли в незнакомое место. Далее преступники несколько часов насиловали свою жертву прямо в автомобиле.
Как сообщает портал moslenta. ru, утром насильники решили отпустить девушку. Они привезли её в Измайлово и высадили рядом с одним из жилых домов.
Полицейским удалось задержать мужчин, в настоящее время расследование продолжается.
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