В столице двое мужчин изнасиловали сотрудницу супермаркета

В Москве правоохранители задержали подозреваемых в групповом изнасиловании сотрудницы одного из супермаркетов.

Москвичку 24 лет подкараулили двое неизвестных ей мужчин, когда она возвращалась с работы. Они насильно затащили девушку в машину и увезли в незнакомое место. Далее преступники несколько часов насиловали свою жертву прямо в автомобиле.

Как сообщает портал moslenta. ru, утром насильники решили отпустить девушку. Они привезли её в Измайлово и высадили рядом с одним из жилых домов.

Полицейским удалось задержать мужчин, в настоящее время расследование продолжается.