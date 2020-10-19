В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС из-за розлива нефти

О введении режима ЧС из-за розлива нефти и нефтепродуктов сообщил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Инцидент произошёл на Харьягинском месторождении. Как сообщают РИА Новости, по факту происшествия возбудили уголовное дело.

Бездудный провёл заседание оперативного штаба, в котором приняли участие представители прокуратуры, МЧС, Росприроднадзора, компании-недропользователя и департамента природных ресурсов.

Губернатор отметил, что сейчас главная задача — минимизировать последствия экологического бедствия. На это направлена работа всех ответственных служб.