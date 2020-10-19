На Урале девочки-подростки устроили дебош в автобусе

В Каменске-Уральском три девочки подросткового возраста устроили дебош в маршрутке. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Одна из женщин, которая стала свидетелем инцидента, написала в паблике, что когда вошла в автобус, девочки уже вели себя шумно, громко распевали песни. Кроме того, они конфликтовали с кондуктором, которая делала им замечания.

Как сообщает портал tagilcity.ru, прибывшие на место полицейские выяснили, что нарушительницам по 17 лет. Две из них на следующей остановке вылезли в окно и убежали, а третью стражам порядка удалось задержать. В настоящее время проводится разбирательство.