В Каменске-Уральском три девочки подросткового возраста устроили дебош в маршрутке. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
Одна из женщин, которая стала свидетелем инцидента, написала в паблике, что когда вошла в автобус, девочки уже вели себя шумно, громко распевали песни. Кроме того, они конфликтовали с кондуктором, которая делала им замечания.
Как сообщает портал tagilcity.ru, прибывшие на место полицейские выяснили, что нарушительницам по 17 лет. Две из них на следующей остановке вылезли в окно и убежали, а третью стражам порядка удалось задержать. В настоящее время проводится разбирательство.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.