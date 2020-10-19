В Брянске при сносе дома умер мужчина

Во время сноса одного из бараков на Московском проспекте Брянска скончался местный житель.

Инцидент произошёл накануне. Известно, что на Московском проспекте уже некоторое время продолжается снос старых бараков. При этом, у некоторых жителей таких домов нет необходимых для проживания документов, однако они упорно отказываются покидать дома, идущие под снос.

В воскресенье в одном из таких бараков, который должны были сносить, умер мужчина. Как сообщает портал bryansku. ru, мужчина мог покончить с собой.

В местном управлении Следственного комитета подтвердили смерть человека, однако, причину смерти не уточнили.