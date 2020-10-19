Во время сноса одного из бараков на Московском проспекте Брянска скончался местный житель.
Инцидент произошёл накануне. Известно, что на Московском проспекте уже некоторое время продолжается снос старых бараков. При этом, у некоторых жителей таких домов нет необходимых для проживания документов, однако они упорно отказываются покидать дома, идущие под снос.
В воскресенье в одном из таких бараков, который должны были сносить, умер мужчина. Как сообщает портал bryansku. ru, мужчина мог покончить с собой.
В местном управлении Следственного комитета подтвердили смерть человека, однако, причину смерти не уточнили.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.