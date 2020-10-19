В Иркутской области местный житель убил и сжёг двух рыбаков

Житель Иркутской области в ходе конфликта убил двух рыбаков и поджёг зимовье, чтобы замести следы.

Заявление о пропаже двух мужчин, отправившихся на рыбалку, поступило в местную полицию 9 октября. Рыбаков искали в лесу и на берегу волонтёры и правоохранители.

Спустя два дня полицейские нашли в лесу сгоревшее зимовье, в котором были тела мужчин. Опознание подтвердило, что на пепелище были обнаружены тела пропавших рыбаков.

Как сообщает портал baikal-daily.ru, стражи порядка возбудили уголовное дело и стали отрабатывать разные версии, в том числе. убийство. Через некоторое время оперативники вышли на след 35-летнего жителя города Зима, который сознался в преступлении.

Он рассказал, что у него с рыбаками произошёл конфликт, в результате которого он убил их, и, пытаясь скрыть следы преступления, поджёг зимовье.

Убийцу заключили под стражу, расследование продолжается.