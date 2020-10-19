В одном из столичных торговых центров с эскалатора упали двое детей 2013 и 2018 годов рождения. Один из них находится в больнице.
Инцидент произошёл в минувшие выходные. Семилетняя девочка пыталась спуститься вниз с коляской, в которой находился двухлетний малыш. В какой-то момент девочка не удержала коляску, и оба ребёнка упали вниз по ступеням. С полученными травмами их доставили в больницу.
Отмечается, что в момент инцидента никого из взрослых рядом не было.
Как сообщают "Известия", в настоящее время один ребёнок вместе с матерью всё еще находится в больнице, второго медики отпустили домой.
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