Двое детей пострадали при падении с эскалатора в столичном ТЦ

В одном из столичных торговых центров с эскалатора упали двое детей 2013 и 2018 годов рождения. Один из них находится в больнице.

Инцидент произошёл в минувшие выходные. Семилетняя девочка пыталась спуститься вниз с коляской, в которой находился двухлетний малыш. В какой-то момент девочка не удержала коляску, и оба ребёнка упали вниз по ступеням. С полученными травмами их доставили в больницу.

Отмечается, что в момент инцидента никого из взрослых рядом не было.

Как сообщают "Известия", в настоящее время один ребёнок вместе с матерью всё еще находится в больнице, второго медики отпустили домой.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.