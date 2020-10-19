В Бийске мужчина напал с ножом на двух девушек

В Алтайском крае мужчина напал с ножом на проходящих мимо девушек. Одна из них погибла, другая серьёзно пострадала.

Инцидент произошёл в Бийске накануне вечером. Неизвестный напал на двух 22-летних девушек. Одну из них он ударил ножом в живот, от чего она скончалась на месте. Вторую девушку преступник дважды ударил в грудь и живот.

Как сообщает РИА "Новости", вторая пострадавшая смогла позвать на помощь проезжающего мимо водителя. В тяжёлом состоянии её госпитализировали.

В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают преступника.