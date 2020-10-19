Сбежавший из коронавирусной больницы пациент найден мёртвым

Сбежавшего летом из коронавирусного госпиталя в Нижнем Тагиле пациента нашли мёртвым в лесу.

Из стационара 41-летний мужчина убежал ещё в июле. Известно, что у него был коронавирус. Причины побега пациента неизвестны до сих пор.

Как сообщает lenta.ru, пропавшего мужчину искали несколько месяцев. Его тело было обнаружено в лесу накануне. В региональном управлении Следственного комитета пояснили, что следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время оперативники проводят проверку.