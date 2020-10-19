Сбежавшего летом из коронавирусного госпиталя в Нижнем Тагиле пациента нашли мёртвым в лесу.
Из стационара 41-летний мужчина убежал ещё в июле. Известно, что у него был коронавирус. Причины побега пациента неизвестны до сих пор.
Как сообщает lenta.ru, пропавшего мужчину искали несколько месяцев. Его тело было обнаружено в лесу накануне. В региональном управлении Следственного комитета пояснили, что следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время оперативники проводят проверку.
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