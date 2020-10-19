В Бердске машина врезалась в стену дома и убила пенсионерку

В Новосибирской области пьяная автоледи не справилась с управлением и врезалась в стену жилого дома. При этом пострадала проходящая мимо пенсионерка.

Женщина ехала на автомобиле Honda и в какой-то момент не справилась с управлением, после чего въехала в стену дома, вдавив в неё пожилую женщину, которая шла мимо.

Как сообщает портал atas.info, пожилая женщина скончалась.

По информации издания, устроившая смертельное ДТП женщина была пьяна и не имела водительских прав. В настоящее время подробности инцидента выясняют правоохранители.