Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку

Врач, который выдал Данилу Монахову справки для разрешения на ношение оружия, арестован. Нижегородский стрелок убил троих человек и ещё троих ранил.

В феврале прошлого года сотрудники школы, где учился Монахов, увидели на его странице в соцсети посты, которые говорили о его "приверженности к деструктивным движениям". Об этом было сообщено в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму.

Кроме того, как сообщает ТАСС, у нижегородского стрелка была депрессия и он наблюдался по этому поводу у врача. Однако, другому медику всё это не помешало выдать ему необходимые для получения разрешения на оружие справки.

Трагедия в Нижегородской области произошла 18 октября. Молодой человек обстрелял пассажирский автобус, в результате чего три человека погибли. Ещё трое пострадали. Известно, что среди пострадавших — бабушка стрелка, которую он ранил в ходе ссоры. Тело стрелявшего Данила Монахова нашли позже в лесополосе, рядом были обнаружены два охотничьих ружья.