Спасатели продолжают поисковую операцию в Баренцевом море, где 18 октября перевернулось и затонуло маломерное судно с 10 пассажирами на борту.
Семь человек спаслись. Трёх продолжают искать. Сейчас они числятся пропавшими без вести.
Для поиска пропавших планируется привлечь авиацию.
"По улучшению погодных условий из аэропорта Мурмаши будет применяться воздушное судно авиационного координационного спасательного центра. Командованием Северного флота рассматриваются вопросы по привлечению вертолета и выделению личного состава с целью обследования береговой линии", — сообщили в региональном ГУ МЧС.
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