В Баренцевом море продолжается поиск трёх человек

Спасатели продолжают поисковую операцию в Баренцевом море, где 18 октября перевернулось и затонуло маломерное судно с 10 пассажирами на борту.

Семь человек спаслись. Трёх продолжают искать. Сейчас они числятся пропавшими без вести.

Для поиска пропавших планируется привлечь авиацию.