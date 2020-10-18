В Баренцевом море затонуло маломерное судно. Три человека пропали

В Баренцевом море затонуло маломерное судно, на борту которого находилось 10 человек. Семерых удалось спасти, ещё троих ищут спасатели.

"В результате происшествия десять человек из числа пассажиров и членов судового экипажа оказались в воде. В настоящее время семеро людей спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще троих человек силами МЧС России, пограничным управлением ФСБ России, а также судами, откликнувшимися на сигнал бедствия", — сказано в сообщении следственного управления на транспорте СК РФ.

Сейчас продолжается поисковая операция, в которой принимает участие руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте СЗ СУТ СК России. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта было возбуждено уголовное дело.