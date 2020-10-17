Курьер "Яндекс.Доставки" украл икону "Помощница в родах"

В столичном храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках произошла кража. Неизвестный мужчина дерзнул покуситься на святой образ Пресвятой Богородицы.

Гражданин незаметно снял со стены икону Божией Матери. Пропажа была обнаружена до того, как мужчина успел скрыться. Злоумышленника попыталась остановить работница церковной лавки, но он оттолкнул женщину и выбежал из церкви.

Святыня, стоимость которой оценили в 30 тысяч рублей, была в скором времени обнаружена на восточной окраине Москвы. Сотрудник сервиса "Яндекс.Доставка" хранил икону у себя в квартире.

По факту хищения возбудили уголовное дело. Мотивы, заставившие мужчину украсть икону, выясняются.