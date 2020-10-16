Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Япония планирует слить в океан радиоактивную воду с АЭС "Фукусима"
В Ставрополе посетительница караоке напала на администратора
Дмитрий Каратеев: "Физическая активность защитит от остеоартрита"
В Великом Новгороде участковый застрелил человека
В столице женщина грозилась окружающим взорвать бомбу
В Дагестане вспыхнул пожар на коньячном заводе
К 2024 году численность населения России сократится на 1,2 млн человек
В Уфе медиков оштрафовали за угрозу распространения коронавируса
Дональд Трамп сравнил себя с Иисусом Христом

В Енисее утонула машина с двумя рыбаками

В Красноярском крае двое рыболовов утонули вместе с автомобилем.

Как сообщает "Российская газета", трое рыбаков прибыли на реку, чтобы ловить рыбу. Один из мужчин уплыл на лодке, а двое других остались ночевать в автомобиле. Вернувшись, первый рыбак увидел, что авто, на котором они приехали, утоплено в водоёме.

По версии Следственного комитета, машина скатилась с гравийной насыпи в воду, а спящие рыбаки не успели среагировать и вовремя выбраться из авто.

Последние материалы
В Самаре мать пыталась убить своего новорождённого ребёнка
Япония планирует слить в океан радиоактивную воду с АЭС "Фукусима"
В Ставрополе посетительница караоке напала на администратора
Дмитрий Каратеев: "Физическая активность защитит от остеоартрита"
Брежневский застой или апогей социализма?
В Великом Новгороде участковый застрелил человека
В столице женщина грозилась окружающим взорвать бомбу
В Дагестане вспыхнул пожар на коньячном заводе
К 2024 году численность населения России сократится на 1,2 млн человек
В Уфе медиков оштрафовали за угрозу распространения коронавируса
Популярное
Здоровье
Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19

Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.

Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19
Чумаков рассказал о гомосексуальных нравах шоу-бизнеса
Российский шоу-бизнес
Чумаков рассказал о гомосексуальных нравах шоу-бизнеса
Российский шоу-бизнес
Эскортница, выложившая снимок с Павлом Волей, дала комментарии
Политика. Новости и аналитика
Захарова: Хайко Маас лжёт
Игорь Буккер В США всерьез взялись за НЛО Игорь Буккер Любовь Степушова Китай раздавит Австралию за синофобию Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов
Комментарии
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Тайна передачи «Очевидное-невероятное»
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Ангела Меркель: экономика Германии не выдержит нового локдауна
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников