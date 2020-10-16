В Енисее утонула машина с двумя рыбаками

В Красноярском крае двое рыболовов утонули вместе с автомобилем.

Как сообщает "Российская газета", трое рыбаков прибыли на реку, чтобы ловить рыбу. Один из мужчин уплыл на лодке, а двое других остались ночевать в автомобиле. Вернувшись, первый рыбак увидел, что авто, на котором они приехали, утоплено в водоёме.

По версии Следственного комитета, машина скатилась с гравийной насыпи в воду, а спящие рыбаки не успели среагировать и вовремя выбраться из авто.