Дети в Подмосковье выпали с балкона, у которого не было ограждения

В подмосковном посёлке полуторагодовалый ребёнок выпал с балкона, у которого не было ограждения.

Как сообщает lenta. ru, с балкона третьего этажа сорвались двое детей: первый упал на землю и получил травмы, а затем его младший брат упал на бетонный фундамент и получил переломы.

Выяснилось, что пострадавших и ещё четверых детей воспитывают мать и бабушка. Они затеяли ремонт на балконе, но денег им хватило только на выравнивание пола, для чего было демонтировано ограждение. В итоге ремонт так и не закончили, и ограждение не было установлено.

Органы опеки отправили всех детей в медучреждение. О местонахождении их матери в настоящее время ничего неизвестно.