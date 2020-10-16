В Петербурге девушка расписала краской машину полиции

В Санкт-Петербурге привлекли к ответственности девушку, изрисовавшую служебный автомобиль полиции краской.

Как сообщает "Российская газета", инцидент случился на набережной канала Грибоедова. Девушка принесла с собой чёрную и жёлтую краски и исписала служебный автомобиль силовиков. Увлечённая "творчеством", она не заметила, как к ней направились хозяева автомобиля. Девушка попыталась скрыться, но не успела. Всё-таки она оказалась в руках сотрудников полиции.

Сообщается, что её привлекли к административной ответственности и арестовали на одни сутки.