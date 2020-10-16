В Самаре мать пыталась убить своего новорождённого ребёнка

В Самаре женщина, решив, что её ребёнок родился мёртвым, завернула малыша в пакет и закрыла в шкафу.

Как сообщает портал tvsamara. ru, 34-летняя женщина родила ребёнка самостоятельно, не обращаясь к врачам. После этого она завернула его в пакет и положила в шкаф.

Малыша обнаружила родственница роженицы, когда принесла ей домой продукты. Она же вызвала полицейских и медиков.

Мать ребёнка пояснила, что решила, будто родила мёртвого малыша. Правоохранители же подозревают её в попытке убийства.

В настоящее время малыш находится в больнице. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.