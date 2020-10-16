В Ставрополе посетительница караоке напала на администратора

В Ставрополе посетительница караоке бросила пивной бокал в лицо администратору из-за спора о счёте.

Как сообщает портал vesti-k. ru, семейная пара устроила в заведении скандал из-за несогласия с выставленным им счётом. Посетители на повышенных тонах спорили с персоналом и в какой-то момент женщина резко бросила в лицо администратору стакан под пиво. После этого сотрудники клуба нажали тревожную кнопку.

Семейная пара была задержана, проводится проверка.