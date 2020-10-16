В Дагестане под грузовиком обрушился мост

В Дагестане обрушился объездной мост во время движения по нему грузового автомобиля.

Как сообщает "Российская газета", происшествие случилось на четырнадцатом километре трассы Хасавюрт — Бабаюрт. Отмечается, что в результате аварии никто из местных жителей и участников дорожного движения не пострадал.

В региональном Минтрансе сообщили, что обрушение моста произошло из-за того, что масса грузовика составила около 70 тонн, при том что сооружение рассчитано на автомобили с массой не более 30 тонн.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.