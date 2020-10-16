В Москве полицейские открыли огонь, чтобы задержать пьяных мужчин

В Москве, чтобы задержать мужчин, распивавших алкоголь на детской площадке, полицейским пришлось открыть огонь.

Как сообщает gazeta. ru, в полицию поступила информация, что двое мужчин распивают спиртные напитки на детской площадке. Стражи порядка прибыли на место и увидели "героев", которые агрессивно себя вели. Правоохранители попытались с ними сначала поговорить, однако в это время один из нарушителей с кулаками набросился на представителя власти.

Тогда второй полицейский сделал два выстрела в воздух из табельного пистолета, после чего дебоширы всё же были задержаны. В отношении них составлены протоколы за распитие алкоголя в общественном месте, а также заведено уголовное дело за нападение на полицейских.