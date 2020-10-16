Школьница из Петербурга убила собственную бабушку

В Санкт-Петербурге школьницу 2005 года рождения обвиняют в убийстве бабушки.

Как сообщают РИА Новости, инцидент произошёл 14 октября. По версии следствия, девушка, на почве личной неприязни, нанесла своей бабушке 1942 года рождения три удара ножом. Кроме того, она совершила несколько ударов по голове и туловищу.

От полученных повреждений пожилая женщина скончалась.

В настоящее время девушка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.