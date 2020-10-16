На Урале женщина убила молотком четырёхлетнюю дочь

Жительница Урала до смерти забила молотком четырёхлетнюю дочь, а позже пыталась покончить с собой.

Инцидент произошёл 16 октября в Кировограде. По версии следствия, женщина убила свою четырёхлетнюю дочь молотком, а позже попыталась свести счёты с жизнью в ванной комнате.

Как сообщают РИА Новости, по некоторым данным, перед случившемся женщина приняла несколько таблеток сильнодействующего препарата. В настоящее время правоохранители устанавливают это вещество.

Прибывшие на место медики констатировали смерть малышки, а женщину госпитализировали.