Жительница Урала до смерти забила молотком четырёхлетнюю дочь, а позже пыталась покончить с собой.
Инцидент произошёл 16 октября в Кировограде. По версии следствия, женщина убила свою четырёхлетнюю дочь молотком, а позже попыталась свести счёты с жизнью в ванной комнате.
Как сообщают РИА Новости, по некоторым данным, перед случившемся женщина приняла несколько таблеток сильнодействующего препарата. В настоящее время правоохранители устанавливают это вещество.
Прибывшие на место медики констатировали смерть малышки, а женщину госпитализировали.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.