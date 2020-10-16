Около 2350 человек эвакуировали из торгового центра "Красный кит" в подмосковных Мытищах.
Из здания торгового центра эвакуировали более двух тысяч человек из-за сильного задымления. Как сообщают РИА Новости, в числе эвакуированных 180 детей.
Отмечается, что посетители ТЦ выбирались из здания самостоятельно, помощь не потребовалась.
На данный момент известно, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники МЧС.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.