В Кургане мужчина скончался в торговом центре

В Кургане в туалете торгового центра "Пушкинский" обнаружили тело 40-летнего мужчины.

Инцидент произошёл 15 октября. Труп мужчины обнаружили в туалете на втором этаже посетители заведения, они же вызвали медиков и полицию. Как сообщает портал eanews. ru, сначала прибыла скорая помощь, а позже — стражи порядка.

Сообщается, что скончавшемуся было 40 лет, следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.