В Ногинске на мужчину напали пьяные карлики с молотком

В подмосковном Ногинске пьяные карлики с молотком избили жителя Москвы.

Инцидент произошёл рядом с одним из баров. Рано утром москвич проходил мимо питейного заведения и увидел, как там выпивают несколько карликов. Мужчине это показалось забавным и он решил снять их на видео через стеклянную стену.

Увидев это, молодые люди выбежали из бара, один из них достал из куртки молоток. Они повалили москвича на землю, разбили телефон и стали пинать мужчину ногами.

Как сообщает портал vz. ru, потерпевший не стал отбиваться от нападавших, которые, в свою очередь, оставили ему синяки и высказывали угрозы.

Сейчас москвич раздумывает над тем, подавать ли заявление в полицию.