В Новосибирске задержали родителей погибших на пожаре детей

В Новосибирске задержали родителей трёх маленьких детей, погибших во время пожара в одном из садовых товариществ.

Инцидент произошёл 15 октября. Когда дощатое строение загорелось, дети находились внутри одни без присмотра. Тела малышей трёх, пяти и семи лет нашли спасатели, когда разбирали завалы.

Как сообщает "Интерфакс", постройка находилась практически в открытом поле, в связи с чем в первоначальной информации была путаница с адресами.

Отмечается, что уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.