В Новосибирске задержали родителей трёх маленьких детей, погибших во время пожара в одном из садовых товариществ.
Инцидент произошёл 15 октября. Когда дощатое строение загорелось, дети находились внутри одни без присмотра. Тела малышей трёх, пяти и семи лет нашли спасатели, когда разбирали завалы.
Как сообщает "Интерфакс", постройка находилась практически в открытом поле, в связи с чем в первоначальной информации была путаница с адресами.
Отмечается, что уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.