Двое мужчин разгромили бизнес-класс самолёта, следовавшего из Новосибирска на Камчатку, во время пьяной ссоры.
Мужчины летели из Новосибирска на Камчатку бизнес-классом и во время полёта между ними вспыхнула ссора. Они стали громко ругаться матом и практически устроили драку.
В Петропавловске-Камчатском пассажиров задержали сотрудники полиции. Освидетельствование показало, что мужчины были пьяны.
Как сообщает портал sib.fm, нарушителям теперь грозит до 15 суток административного ареста, на них составлены протоколы.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.