Пьяные авиадебоширы разгромили бизнес-класс самолёта

Двое мужчин разгромили бизнес-класс самолёта, следовавшего из Новосибирска на Камчатку, во время пьяной ссоры.

Мужчины летели из Новосибирска на Камчатку бизнес-классом и во время полёта между ними вспыхнула ссора. Они стали громко ругаться матом и практически устроили драку.

В Петропавловске-Камчатском пассажиров задержали сотрудники полиции. Освидетельствование показало, что мужчины были пьяны.

Как сообщает портал sib.fm, нарушителям теперь грозит до 15 суток административного ареста, на них составлены протоколы.