В Петербурге мужчина подрался с охранником из-за маски

В Петербурге посетитель торгового центра подрался с охранником из-за нежелания надевать маску.

Инцидент произошёл 15 октября в одном их торговых центров северной столицы. Охранник объекта обратился к посетителю с просьбой надеть маску. Парень отказался это сделать, равно как и выйти из магазина.

Тогда сотрудник охраны принял решение вывести молодого человека из здания. В ответ посетитель ударил охранника и рассёк ему губу. Однако, мужчина всё же справилася со своей задачей и нейтрализовал нарушителя.

Как сообщает портал vesti. ru, на место прибыли сотрудники Росгвардии и увезли парня в отделение полиции.