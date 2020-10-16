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В ковидном госпитале тела умерших трое суток пролежали в коридоре

В ковидном госпитале в Таганроге тела умерших пациентов трое суток пролежали в полиэтиленовых пакетах в коридоре. Трупный запах возмутил пациентов больницы.

Информацию об инциденте распространили в соцсетях 15 октября. На размещённых фото видно, что тела лежат в полиэтиленовых пакетах под лестничным пролётом.

Как сообщает портал battime.ru, в правительстве региона подтвердили, что тела действительно находились в коридоре, но на данный момент их уже убрали. При этом причину произошедшего чиновники не назвали.

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