Два горняка пострадали в результате землетрясения в Кемеровской области

В шахте на Шерегешском руднике Кемеровской области в результате подземного толка пострадали двое горняков.

Во время проведения работ в шахте произошёл толчок магнитудой 4,2. В результате пострадали двое рабочих, они были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщает rt. com, остальные горняки были выведены на поверхность.

Издание отмечает, что в августе на шахте Таштагольская уже был подобный инцидент. Тогда во время землетрясения на поверхность было выведено 160 горняков.