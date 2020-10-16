В шахте на Шерегешском руднике Кемеровской области в результате подземного толка пострадали двое горняков.
Во время проведения работ в шахте произошёл толчок магнитудой 4,2. В результате пострадали двое рабочих, они были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Как сообщает rt. com, остальные горняки были выведены на поверхность.
Издание отмечает, что в августе на шахте Таштагольская уже был подобный инцидент. Тогда во время землетрясения на поверхность было выведено 160 горняков.
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