Индиец полтора года продержал жену запертой в туалете

Полицейские освободили жительницу индийского города Панипат после полутора лет заточения в туалете, где её запер собственный супруг.

Как сообщают "Известия", тревогу забили соседи семьи, которые обратились к полицейским. Стражи порядка прибыли на место и освободили 35-летнюю мать троих детей. Женщина провела полтора года в помещении площадью менее одного квадратного метра, при этом супруг не регулярно приносил ей еду и воду.

Когда женщину обнаружили полицейские, она была сильно истощена и не могла самостоятельно передвигаться. Её доставили в больницу, а позже передали на попечение сестре.

Муж пострадавшей пояснил, что женщина психически больна, однако документов, подтверждающих этот факт, предоставить не смог. Сейчас мужчина находится под арестом.