Полицейские освободили жительницу индийского города Панипат после полутора лет заточения в туалете, где её запер собственный супруг.
Как сообщают "Известия", тревогу забили соседи семьи, которые обратились к полицейским. Стражи порядка прибыли на место и освободили 35-летнюю мать троих детей. Женщина провела полтора года в помещении площадью менее одного квадратного метра, при этом супруг не регулярно приносил ей еду и воду.
Когда женщину обнаружили полицейские, она была сильно истощена и не могла самостоятельно передвигаться. Её доставили в больницу, а позже передали на попечение сестре.
Муж пострадавшей пояснил, что женщина психически больна, однако документов, подтверждающих этот факт, предоставить не смог. Сейчас мужчина находится под арестом.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.