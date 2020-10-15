В Подмосковье двое иностранцев отдали чужому человеку своего ребёнка

В Москве задержали двух граждан зарубежья, когда они пытались передать своего новорождённого ребёнка чужому человеку.

Как сообщает портал anews. com, инцидент произошёл 13 октября. Иностранцы передали своего двухмесячного ребёнка на воспитание чужому человеку, и в этот момент их задержали правоохранители.

Кроме того, стражи порядка изъяли расписку об отказе от ребёнка, а также документы, подтверждающие состояние здоровья малыша. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.