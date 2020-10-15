В Щёкино Тульской области в местной больнице родственникам живой пациентки по ошибке сообщили о её смерти.
Как сообщает портал 1tulatv. ru, в медучреждение поступили две пациентки. Через некоторое время одна из них скончалась, однако о смерти женщины по ошибке сообщили родственникам живой пациентки.
Родные женщины были очень удивлены, когда закончив лечение, она вернулась домой.
В региональном Минздраве сообщили, что сотрудники больницы были привлечены к дисциплинарной ответственности, а родственникам пациентки принесли извинения.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.