В Тульской области врачи "похоронили" живую пациентку

В Щёкино Тульской области в местной больнице родственникам живой пациентки по ошибке сообщили о её смерти.

Как сообщает портал 1tulatv. ru, в медучреждение поступили две пациентки. Через некоторое время одна из них скончалась, однако о смерти женщины по ошибке сообщили родственникам живой пациентки.

Родные женщины были очень удивлены, когда закончив лечение, она вернулась домой.

В региональном Минздраве сообщили, что сотрудники больницы были привлечены к дисциплинарной ответственности, а родственникам пациентки принесли извинения.