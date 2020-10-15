В Крыму двое туристов сорвались со скалы

В Крыму во время спуска со скалы сорвались двое туристов. Оба остались живы, но получили повреждения.

Как сообщает портал 3652. ru, инцидент произошёл днём 14 октября. Двое мужчин, жители Ялты и Бахчисарайского района, сорвались при спуске со скалы в районе горы Демерджи неподалёку от Алушты.

К месту происшествия прибыли 10 спасателей. Они обнаружили пострадавших на труднопроходимом склоне и оказали им первую помощь, после чего эвакуировали и доставили их медикам.