В Крыму во время спуска со скалы сорвались двое туристов. Оба остались живы, но получили повреждения.
Как сообщает портал 3652. ru, инцидент произошёл днём 14 октября. Двое мужчин, жители Ялты и Бахчисарайского района, сорвались при спуске со скалы в районе горы Демерджи неподалёку от Алушты.
К месту происшествия прибыли 10 спасателей. Они обнаружили пострадавших на труднопроходимом склоне и оказали им первую помощь, после чего эвакуировали и доставили их медикам.
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