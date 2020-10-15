В Калуге бродячие собаки спасли девушку от изнасилования

В Калуге стая бродячих собак спасла девушку от изнасилования.

Продавец одного из магазинов города возвращалась домой после рабочего дня. В какой-то момент на неё напал 30-летний местный житель и попытался надругаться над женщиной. Она кричала и отбивалась, чем привлекла внимание стаи бездомных собак.

Животные прибежали на место преступления и набросились на мужчину. Насильник попытался скрыться, но очень быстро был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщает портал discover24. ru, сейчас преступник находится под стражей, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.